Conservatoire Conte musical « Suis tes rêves »

Chapiteau du Liana Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Conte musical pour ensemble de guitares, danse et cirque Chapiteau du Liana (Lescar)

Que deviennent les artistes du cirque une fois le spectacle terminé ? Lorsque le public s’éclipse et que la nuit enveloppe la scène, une nouvelle histoire commence, pleine de poésie et de mystère.

Ce projet pluridisciplinaire, crée et dirigé par Sebastian Bosch Estrada, professeur de guitare, réunit les élèves des classes de guitare du Conservatoire ainsi que ceux des sections guitare, cirque et danse de la Cité des Arts de Lescar. Ensemble, ils donnent vie à un univers onirique où les disciplines se croisent et se répondent dans une création

collective inédite. .

Chapiteau du Liana Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

