Conservatoire Danse au musée rue Mathieu lalanne Pau

rue Mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Les élèves danseurs du Conservatoire investissent le hall du musée des Beaux-Arts de Pau pour une création chorégraphique inédite. Inspirés par les oeuvres impressionnistes et l’architecture du lieu, ils traduisent en mouvement le rythme propre à l’espace muséographique.

Cette performance donne corps à la pensée muséale les danseurs tissent un dialogue sensible entre peinture, architecture et espace, faisant vibrer le musée au rythme de l’impressionnisme. .

rue Mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

