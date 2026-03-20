Conservatoire Danse Baroc’Bal Parvis du Foirail Pau

Conservatoire Danse Baroc’Bal

Parvis du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

*repli sous la Coupole en cas de pluie

À l’issue du spectacle Rapides de Bruno Benne au Foirail, Espaces Pluriels et le Conservatoire vous invitent à prolonger la soirée lors d’un bal baroque en plein air. Animé par la danseuse Alix Coudray et Bruno Benne, figure

majeure du renouveau de la danse baroque, ce bal offre l’occasion rare de découvrir — et d’expérimenter — les pas et les gestes d’une danse à la fois patrimoniale et résolument vivante. La soirée est accompagnée par le violoniste Patrick Cohen‑Akenine ainsi que par les classes de musique ancienne du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées. .

Parvis du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Danse Baroc’Bal

L’événement Conservatoire Danse Baroc’Bal Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau