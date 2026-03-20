Conservatoire Danse Présentations pédagogiques rue des réparatrices Pau
Conservatoire Danse Présentations pédagogiques rue des réparatrices Pau samedi 9 mai 2026.
Conservatoire Danse Présentations pédagogiques
rue des réparatrices Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les élèves des classes d’Éveil et d’Initiation (1re et 2e année) du Département Danse présentent le travail réalisé au cours de l’année, sous la conduite de leurs professeurs. Ces présentations constituent pour eux une première mise en situation scénique, articulée autour du thème du souffle. .
rue des réparatrices Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Danse Présentations pédagogiques
L’événement Conservatoire Danse Présentations pédagogiques Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau