Conservatoire Découverte instrumentale Conservatoire André Messager Montluçon

Conservatoire Découverte instrumentale

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : Dimanche 2026-06-01

fin : 2026-06-12

Essai d’instruments gratuit.

Inscriptions à partir du 26 mai au 04 70 02 27 30.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30

English :

Free instrument trials.

Registration from May 26 on 04 70 02 27 30.

