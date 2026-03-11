Conservatoire Découverte instrumentale Conservatoire André Messager Montluçon
Conservatoire Découverte instrumentale
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : Dimanche 2026-06-01
fin : 2026-06-12
2026-06-01
Essai d’instruments gratuit.
Inscriptions à partir du 26 mai au 04 70 02 27 30.
English :
Free instrument trials.
Registration from May 26 on 04 70 02 27 30.
