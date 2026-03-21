Conservatoire Fabrik@son autour de l’alto Rue des Réparatrices Pau

Conservatoire Fabrik@son autour de l’alto

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Salle Ravel

Ce concert donne la parole aux élèves des classes d’alto des conservatoires de Pau

et de Bayonne, invités à interpréter des œuvres mettant en valeur la modernité de l’instrument. Il s’inscrit dans un projet de création autour de l’alto, fondé sur une exploration sonore et la composition d’œuvres originales.

Élodie Gaudet, altiste engagée dans le développement du répertoire contemporain, a été invitée à accompagner cette démarche.

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Fabrik@son autour de l’alto

L’événement Conservatoire Fabrik@son autour de l’alto Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau