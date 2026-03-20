Conservatoire Fête de la musique Les Halles Pau

Conservatoire Fête de la musique

Les Halles 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une véritable vague de cordes déferle en centre‑ville plus de 200 jeunes musiciens font vibrer violons, altos, violoncelles,

contrebasses, guitares et harpes dans un grand tourbillon de musiques à danser venues du monde entier.

Un moment joyeux, éclatant et plein d’énergie pour célébrer la Fête de la musique, porté par le Conservatoire et les écoles de musique associées.

Horaires à préciser .

Les Halles 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Fête de la musique

L’événement Conservatoire Fête de la musique Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau