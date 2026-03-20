Conservatoire Fête de la musique Les Halles Pau
Conservatoire Fête de la musique Les Halles Pau dimanche 21 juin 2026.
Conservatoire Fête de la musique
Les Halles 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une véritable vague de cordes déferle en centre‑ville plus de 200 jeunes musiciens font vibrer violons, altos, violoncelles,
contrebasses, guitares et harpes dans un grand tourbillon de musiques à danser venues du monde entier.
Un moment joyeux, éclatant et plein d’énergie pour célébrer la Fête de la musique, porté par le Conservatoire et les écoles de musique associées.
Horaires à préciser .
Les Halles 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Fête de la musique
L’événement Conservatoire Fête de la musique Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau