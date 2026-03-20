Conservatoire Humour et fantaisie Rue des Réparatrices Pau

Conservatoire Humour et fantaisie

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

L’association Musique et Partage vous invite à un voyage inédit à travers les multiples visages de l’humour en musique, du burlesque

à la poésie. Au programme, des pages pleines de charme et de surprises signées Wolfgang Amadeus Mozart, Lili Boulanger, Erik Satie,

Jacques Offenbach, Camille Saint-Saëns, Astor Piazzolla, Ian Clarke, mais aussi deux monuments du répertoire le Quatuor avec

piano de Gabriel Fauré et le Trio Dumk de Antonín Dvořák.

Un parcours musical où la virtuosité rencontre la fantaisie.

Entrée libre sur réservation .

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47 musiqueetpartagebearn@gmail.com

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English : Conservatoire Humour et fantaisie

L’événement Conservatoire Humour et fantaisie Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau