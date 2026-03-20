Conservatoire Humour et fantaisie Rue des Réparatrices Pau
Conservatoire Humour et fantaisie Rue des Réparatrices Pau lundi 23 mars 2026.
Conservatoire Humour et fantaisie
Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
L’association Musique et Partage vous invite à un voyage inédit à travers les multiples visages de l’humour en musique, du burlesque
à la poésie. Au programme, des pages pleines de charme et de surprises signées Wolfgang Amadeus Mozart, Lili Boulanger, Erik Satie,
Jacques Offenbach, Camille Saint-Saëns, Astor Piazzolla, Ian Clarke, mais aussi deux monuments du répertoire le Quatuor avec
piano de Gabriel Fauré et le Trio Dumk de Antonín Dvořák.
Un parcours musical où la virtuosité rencontre la fantaisie.
Entrée libre sur réservation .
Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47 musiqueetpartagebearn@gmail.com
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English : Conservatoire Humour et fantaisie
L’événement Conservatoire Humour et fantaisie Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau