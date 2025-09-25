Conservatoire Impressions Jazz Théâtre Saint Louis Pau

Conservatoire Impressions Jazz

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Une rencontre musicale inédite entre le jazz et la musique classique, portée par deux artistes d’exception Franck Tortiller, vibraphoniste et compositeur au parcours éclectique et Christophe Collette, premier violon et directeur artistique du Quatuor Debussy.

Accompagnés par le Trio à cordes Ezekiel, ils proposent un programme où les frontières entre les genres s’effacent au profit d’un dialogue musical audacieux. Impressions jazz est une traversée musicale sensible et inventive, où chaque œuvre devient un terrain d’exploitation sonore entre musique écrite et improvisée, tradition et modernité.

Programme

Franck Tortiller

Maurice Ravel

George Gershwin

Stéphane Grappelli

Franck Tortiller, vibraphone

Christophe Collette, violon

Trio Ezekiel

Marina Beheretche, violon

Aude Fade, alto

Emmanuelle Bacquet, violoncelle .

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

