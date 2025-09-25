Conservatoire Impressions Jazz Théâtre Saint Louis Pau
Conservatoire Impressions Jazz Théâtre Saint Louis Pau mardi 24 février 2026.
Une rencontre musicale inédite entre le jazz et la musique classique, portée par deux artistes d’exception Franck Tortiller, vibraphoniste et compositeur au parcours éclectique et Christophe Collette, premier violon et directeur artistique du Quatuor Debussy.
Accompagnés par le Trio à cordes Ezekiel, ils proposent un programme où les frontières entre les genres s’effacent au profit d’un dialogue musical audacieux. Impressions jazz est une traversée musicale sensible et inventive, où chaque œuvre devient un terrain d’exploitation sonore entre musique écrite et improvisée, tradition et modernité.
Programme
Franck Tortiller
Maurice Ravel
George Gershwin
Stéphane Grappelli
Franck Tortiller, vibraphone
Christophe Collette, violon
Trio Ezekiel
Marina Beheretche, violon
Aude Fade, alto
Emmanuelle Bacquet, violoncelle .
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
