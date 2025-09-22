Conservatoire Impressions Jazz Théâtre Saint Louis Pau
Conservatoire Impressions Jazz Théâtre Saint Louis Pau mercredi 25 février 2026.
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Ce concert est l’aboutissement d’un projet pédagogique et musical d’envergure, imaginé en écho au concert de LA Saison du mardi 24 février avec Franck Tortiller
et Christophe Collette. Depuis le mois de janvier, ces deux artistes ont partagé leur expérience et leur passion à travers des ateliers et master class auprès des élèves du
Conservatoire. Ce concert en est la restitution vivante et généreuse. Sur scène, accompagnés de Franck Tortiller au vibraphone, les élèves proposent un programme éclectique jazz, musique de chambre, percussions, orchestres à cordes et symphonique, improvisation collective et des œuvres revisitées de George Gershwin, Led Zeppelin et Frank Zappa .
