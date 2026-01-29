Conservatoire Jacque Ibert, Paris 19e : Saison 2025-2026 Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Concerts des orchestres d’harmonie et du symphonique 10/19

Samedi 31 janvier, Concerts des orchestres des Conservatoires du 10e et 19e arrondissements à :

11h : Harmonie A

12h15 : Harmonie B

14h : Brass Band et Harmonie C

16h10 : Harmonie 3C et Orchestre symphonique

Lieu: Conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison, Paris 13e Plus d’infos

Dansons à la médiathèque James Baldwin

Le 18 février de 14h à 15h30, retrouvez les classes de danse Jazz et Hip Hop dans l’auditorium.

Lieu: Médiathèque James Baldwin, 10 bis rue Henri Ribière Paris 19e fiche-agenda

Des premières scènes aux créations inédites, venez découvrir les Concerts et événements gratuits proposés par le Conservatoire Jacques Ibert.

Du dimanche 01 février 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

L’accès prioritaire est donné aux familles des élèves participants. Des places peuvent être attribuées dans les 5 dernières minutes avant le début des représentations (Auditorium de 120 places)

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS

+33142064270 DAC-ReservationConservatoire19eme@paris.fr



