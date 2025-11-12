Conservatoire La musique et la religion Pau

Conservatoire La musique et la religion

Rue des Réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Auditorium des Réparatrices

Depuis toujours, la musique dialogue avec le sacré. Par sa force expressive et émotionnelle, elle rassemble les hommes dans une prière commune et devient un lien privilégié entre

l’humain et le divin.

À travers les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Franz Liszt, César Franck, Dom Clément Jacob, Georges Gurdjieff et Alexandre de Hartmann, Bernard Arbus, pianiste et conférencier, explore les liens profonds entre musique et spiritualité, du christianisme aux traditions soufies.

Proposé par l’Université du Temps Libre d’Aquitaine. .

Rue des Réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

