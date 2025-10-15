Conservatoire Les élèves jouent pour vous ! Conservatoire André Messager Montluçon
Conservatoire Les élèves jouent pour vous ! Conservatoire André Messager Montluçon mercredi 15 octobre 2025.
Conservatoire Les élèves jouent pour vous !
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 18:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-10-15 2025-11-12 2025-11-20 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-11 2025-12-17
Venez assister aux différents concerts des élèves du conservatoire.
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30
English :
Come and enjoy the various concerts given by the conservatory’s students.
German :
Besuchen Sie die verschiedenen Konzerte der Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums.
Italiano :
Venite a godervi i vari concerti tenuti dagli studenti del Conservatorio.
Espanol :
Venga a disfrutar de los diversos conciertos ofrecidos por los estudiantes del Conservatorio.
L’événement Conservatoire Les élèves jouent pour vous ! Montluçon a été mis à jour le 2025-09-11 par Montluçon Tourisme