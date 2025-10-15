Conservatoire Les élèves jouent pour vous ! Conservatoire André Messager Montluçon

Conservatoire Les élèves jouent pour vous ! Conservatoire André Messager Montluçon mercredi 15 octobre 2025.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l'Europe Montluçon Allier

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-12-11

2025-10-15 2025-11-12 2025-11-20 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-11 2025-12-17

Venez assister aux différents concerts des élèves du conservatoire.

+33 4 70 02 27 30

English :

Come and enjoy the various concerts given by the conservatory’s students.

German :

Besuchen Sie die verschiedenen Konzerte der Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums.

Italiano :

Venite a godervi i vari concerti tenuti dagli studenti del Conservatorio.

Espanol :

Venga a disfrutar de los diversos conciertos ofrecidos por los estudiantes del Conservatorio.

