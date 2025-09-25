Conservatoire Master Class de Jazz Pau

Conservatoire Master Class de Jazz

Rue des Réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Salle Ravel

Figure incontournable du jazz français, André Ceccarelli, alias “Dédé”, anime une master class exceptionnelle auprès des élèves du

Conservatoire. Batteur virtuose à la carrière internationale, il a débuté à 16 ans avec le groupe Les chats sauvages avant de collaborer

avec les plus grands noms du jazz et de la variété Claude François, Dee Dee Bridgewater, Chick Corea entre autres. Musicien de studio

très demandé, il a aussi marqué la scène jazz avec des formations comme Troc ou Trio Sud.

Récompensé à plusieurs reprises aux Victoires du Jazz, il reçoit en 1998 le Grand Prix du Jazz de la SACEM pour l’ensemble de sa carrière.

Cette master class s’inscrit dans le cadre de sa venue à Pau, où il se produit les 27 et 28 avril au Foirail en tant que batteur du quintet du

saxophoniste italien Stefano Di Battista.

En partenariat avec Jazz à Pau .

