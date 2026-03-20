Conservatoire Masterclass de jazz Rue des Réparatrices Pau

Conservatoire Masterclass de jazz

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Salle Ravel (Conservatoire)

Trilok Gurtu anime une master class exceptionnelle au Conservatoire une occasion unique d’approcher l’un des plus grands percussionnistes de la scène internationale.

Virtuose indien qualifié par la BBC de serial collaborator , il a accompagné Joe Zawinul, John McLaughlin, Jan Garbarek, Dave

Holland, Neneh Cherry, Omara Portuondo, Pat Metheny ou encore Annie Lennox. Rythmicien au swing implacable comme coloriste d’une

imagination foisonnante, il développe un univers singulier, parfois traversé d’incantations quasi chamaniques.

En partenariat avec Jazz à Pau

Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conservatoire Masterclass de jazz

L’événement Conservatoire Masterclass de jazz Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau