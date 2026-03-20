Conservatoire Masterclass de jazz Rue des Réparatrices Pau
Conservatoire Masterclass de jazz Rue des Réparatrices Pau samedi 23 mai 2026.
Conservatoire Masterclass de jazz
Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Salle Ravel (Conservatoire)
Trilok Gurtu anime une master class exceptionnelle au Conservatoire une occasion unique d’approcher l’un des plus grands percussionnistes de la scène internationale.
Virtuose indien qualifié par la BBC de serial collaborator , il a accompagné Joe Zawinul, John McLaughlin, Jan Garbarek, Dave
Holland, Neneh Cherry, Omara Portuondo, Pat Metheny ou encore Annie Lennox. Rythmicien au swing implacable comme coloriste d’une
imagination foisonnante, il développe un univers singulier, parfois traversé d’incantations quasi chamaniques.
En partenariat avec Jazz à Pau
Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .
Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Masterclass de jazz
L’événement Conservatoire Masterclass de jazz Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau