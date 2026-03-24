Conservatoire Mille et une nuits et autres rêveries Médiathèque André Labarrère Auditorium Pau

Conservatoire Mille et une nuits et autres rêveries

Médiathèque André Labarrère Auditorium 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Un projet imaginé par les élèves en Initiation et en cycle spécialisé du Département Théâtre, accompagnés par leurs professeurs, dans le cadre du temps fort Les Mondes imaginaires, organisé par le réseau des médiathèques de Pau. .

Médiathèque André Labarrère Auditorium 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Mille et une nuits et autres rêveries

L’événement Conservatoire Mille et une nuits et autres rêveries Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau