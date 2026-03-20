Conservatoire MIXTE Les Halles Pau

Conservatoire MIXTE

Les Halles 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-03

Académie de création musicale

Auditorium des Réparatrices

MIXTE est une académie de formation organisée par l’ensemble Proxima Centauri et destinée aux compositeurs et interprètes souhaitant découvrir ou approfondir la musique mixte, combinant ensemble instrumental et dispositif électronique.

Laboratoire d’expérimentation, elle offre un lieu et un temps privilégiés où les musiciens, accompagnés de professionnels, se rencontrent, s’écoutent, échangent et créent.

MIXTE soutient l’émergence de nouvelles générations d’artistes en accompagnant cinq projets de création portés par de jeunes compositeurs internationaux, et à travers une semaine de stage au Conservatoire, destinée aux interprètes comme aux créateurs, incluant ateliers, master classes, cartes blanches et séminaires. Les concerts, conférences et ateliers d’initiation tout niveau sont ouverts à tous.

programme détaillé à suivre. .

Les Halles 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire MIXTE

L’événement Conservatoire MIXTE Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau