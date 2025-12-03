Conservatoire Mozart – février 2026 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Conservatoire Mozart – février 2026 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mardi 17 février 2026.
La Bibliothèque historique accueille une nouvelle fois les élèves de la classe de du conservatoire Mozart – Paris centre
gratuit
Public jeunes et adultes.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/