Le temps suspendu – musique française à la fin du 19ème siècle – Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS, 16 mai 2025, PARIS.

Auteurs emblématiques de la musique française au tournant de la

fin du 19° siècle, Debussy, Chausson, Ravel brisent les lois de

l’harmonie classique et nourrissent leur musique de sonorités nouvelles,

inspirées par l’exotisme, parvenant ainsi à créer une véritable musique

poétique. Les compositeurs désirent non seulement exprimer un tout et

établir une correspondance totale entre les arts, mais également évoquer

la nature par l’utilisation du timbre des instruments, c’est-à-dire par

ce qui se rapproche le plus de la couleur, ainsi que par des

combinaisons harmoniques raffinées et l’utilisation de gammes modales

archaïques et orientales, ouvrant ainsi les voies de la modernité à la

musique du Xxe siècle.

Un programme musical poétique symboliste où règnent l’imaginaire et le rêve : le temps reste suspendu.

« … De la musique avant toute choses… » tel que le disait Paul Verlaine

PROGRAMME

Nocturne pour violon et piano – R. HAHN (1874-1947)

Après un rêve pour alto et piano – G. FAURE (1845-1924)

Sonate posthume pour violon et piano – M. RAVEL (1875-1937)

Pièce op.39 pour alto et piano – E. CHAUSSON (1855-1899)



Beau soir pour violon et piano – C. DEBUSSY (1862-1918)

Ballade pour alto et piano – P. GAUBERT (1879-1941)

Petit poème op29 trio pour violon alto piano- J.E. BONNAL (1880-1944)

Musiciens

Lucile RAYNAUD-BUFFET, violon

Emmanuel RAYNAUD, alto

Laurence COEYTAUX-RICHARD, piano

Artiste Plasticienne

Sylvine RYSAND

Le vendredi 16 mai 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Gratuit sur réservation à l’accueil du

conservatoire ou par téléphone au 01 55 74 70 40.







Dans la limite des places

disponibles.

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS

https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/poulenc +33155747040 DAC-arpegeconservatoire16eme@paris.fr

Le trio violon, alto et piano nous promet un concert hors du temps, accompagné des œuvres de la plasticienne Sylvine Rysand.