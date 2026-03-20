Conservatoire Portes ouvertes

Conservatoire Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Découvrez la richesse et la diversité des enseignements du Conservatoire en musique, danse et théâtre. Quelles sont les offres, les disciplines, les tarifs et les horaires ? Toute l’équipe artistique et pédagogique est à votre

disposition pour répondre à vos questions et vous donner envie, que vous soyez élève ou simplement curieux, de (re)venir dans nos murs. Plusieurs propositions artistiques rythment cette après-midi de découvertes.

Entrée libre .

Conservatoire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conservatoire Portes ouvertes

L’événement Conservatoire Portes ouvertes Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau