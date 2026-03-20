Conservatoire Portes ouvertes Pau
Conservatoire Portes ouvertes Pau mercredi 17 juin 2026.
Conservatoire Portes ouvertes
Conservatoire Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Découvrez la richesse et la diversité des enseignements du Conservatoire en musique, danse et théâtre. Quelles sont les offres, les disciplines, les tarifs et les horaires ? Toute l’équipe artistique et pédagogique est à votre
disposition pour répondre à vos questions et vous donner envie, que vous soyez élève ou simplement curieux, de (re)venir dans nos murs. Plusieurs propositions artistiques rythment cette après-midi de découvertes.
Entrée libre .
Conservatoire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Portes ouvertes
L’événement Conservatoire Portes ouvertes Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau