Conservatoire Printemps de la musique ancienne

6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Ce rendez-vous exceptionnel vous propose deux concerts commentés et illustrés par les élèves, pour découvrir la richesse et l’évolution de la musique baroque.

18h Airs de cour et musique instrumentale du XVIIe siècle français De la délicatesse des airs de cour à l’essor de la musique instrumentale, explorez la mutation qui a façonné le goût français du luth intimiste aux sonorités élégantes des ensembles baroques.

20h Armide de Jean-Baptiste Lully (extraits)

Chef-d’œuvre absolu de l’opéra français, Armide illustre la fusion des arts et des styles qui marque l’apogée du Grand Siècle. Entre

théâtre, danse et musique, Lully invente un langage qui incarne la grandeur de Versailles. .

6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Conservatoire Printemps de la musique ancienne

L’événement Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau