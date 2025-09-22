Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau

Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau samedi 28 mars 2026.

Conservatoire Printemps de la musique ancienne

6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de flûte à bec avec Conrad Steinmann

Flûtiste suisse de renommée internationale, Conrad Steinmann étudie la flûte à bec à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Hans-Martin Linde. Lauréat du premier concours international de flûte à bec de Bruges en 1972, il enseigne à l’Académie de musique de Zurich (1975-1982) avant d’être nommé professeur à

la Schola Cantorum de Bâle en 1982. Son parcours de concertiste l’a mené sur les plus grandes scènes d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Australie et du Proche Orient .

6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Conservatoire Printemps de la musique ancienne

German : Conservatoire Printemps de la musique ancienne

Italiano :

Espanol : Conservatoire Printemps de la musique ancienne

L’événement Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau