Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau

Conservatoire Printemps de la musique ancienne
6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques
Concert de flûte à bec avec Conrad Steinmann
Flûtiste suisse de renommée internationale, Conrad Steinmann étudie la flûte à bec à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Hans-Martin Linde. Lauréat du premier concours international de flûte à bec de Bruges en 1972, il enseigne à l’Académie de musique de Zurich (1975-1982) avant d’être nommé professeur à
la Schola Cantorum de Bâle en 1982. Son parcours de concertiste l’a mené sur les plus grandes scènes d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Australie et du Proche Orient .
6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
