Conservatoire Regards croisés Rue des Réparatrices Pau

Conservatoire Regards croisés

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Musique vocale française pour chœurs et piano

Auditorium des Réparatrices

Ce concert propose un dialogue entre œuvres pour piano, transcriptions pour chœurs et arrangements pour voix et piano. Autour de Claude Debussy et de ses contemporains, les pièces se répondent et révèlent différentes facettes de la musique française, entre mélodies, préludes et pages chorales.

Les classes de piano et de chant du Conservatoire unissent leurs talents jeunes pianistes, Ensemble vocal et Jeune Chœur croisent leurs esthétiques pour offrir une découverte vivante et sensible du grand répertoire de la mélodie française.

Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr pour les deux concerts .

Rue des Réparatrices Conservatoire Rayonnement Régional Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Regards croisés

L’événement Conservatoire Regards croisés Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau