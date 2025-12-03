Conservatoire Saint-Saëns – Danse et Jeux 2026 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Conservatoire Saint-Saëns – Danse et Jeux 2026 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris jeudi 29 janvier 2026.
La Bibliothèque historique accueille les élèves de la classe de danse jazz du conservatoire du 8e arrondissement – Camille Saint-Saëns pour une soirée autour du thème des jeux anciens en lien avec son exposition « Paris sur un plateau : les jeux de société dans la capitale ».
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/