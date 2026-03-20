Conservatoire Soirées chorégraphiques rue saint louis Pau

Conservatoire Soirées chorégraphiques

rue saint louis Théâtre saint louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cycles 1 à 3

Une célébration de la danse sous toutes ses formes, révélant le talent, l’engagement et la créativité des élèves.

Cette nouvelle édition des Soirées chorégraphiques propose un parcours sensible autour du souffle, thème choisi comme fil conducteur des créations présentées. Source de vie, d’élan et d’expression, le souffle devient tour à tour murmure, mouvement, force ou fragilité. Les danseurs explorent ses multiples dimensions à travers des pièces

originales, pensées et construites au sein des classes de danse classique et contemporaine. .

rue saint louis Théâtre saint louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Soirées chorégraphiques

L’événement Conservatoire Soirées chorégraphiques Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau