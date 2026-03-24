Conservatoire Temps fort théâtre Trinity Church Pau

Conservatoire Temps fort théâtre

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Département Théâtre du Conservatoire présente le travail de l’année des élèves, nourri de textes classiques et contemporains, de rencontres d’auteurs et de stages intensifs. Ces journées offrent l’occasion de découvrir de jeunes talents portés par le plaisir de jouer.

• 18h

Avant-scène DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales)

Récits de jeunesse Cycle 3

• 20h

– Avant-scène DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales)

Il y a mieux de Sébastien Joanniez Cycle 1

– Ca ne passe pas on the beach de Claudine Galéa DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales) .

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Temps fort théâtre

L’événement Conservatoire Temps fort théâtre Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau