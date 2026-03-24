Conservatoire Temps fort théâtre Trinity Church Pau

Conservatoire Temps fort théâtre

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Département Théâtre du Conservatoire présente le travail de l’année des élèves, nourri de textes classiques et contemporains, de rencontres d’auteurs et de stages intensifs. Ces journées offrent l’occasion de découvrir de jeunes talents portés par le plaisir de jouer.

• 18h

Suppr ! Cycle 2

Agamemnon, à mon retour du supermarché, j’ai flanqué une raclée à mon fils de Rodrigo Garcia DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales)

• 20h

– Avant-scène DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales)

Entrée des artistes de Ahmed Madani Cycle 3 .

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Temps fort théâtre

L’événement Conservatoire Temps fort théâtre Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau