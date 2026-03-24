Conservatoire Théâtre au collège Trinity Church Pau
Conservatoire Théâtre au collège Trinity Church Pau lundi 27 avril 2026.
Conservatoire Théâtre au collège
Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Les élèves de la Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) du collège Simin Palay de Lescar dévoilent leurs travaux e l’année. Entre montages, adaptations et textes variés, leurs explorations théâtrales offrent une belle diversité et sont pleines d’énergies.
Programme
• 18h30
– Après grand, c’est comment ? Extraits de Claudine Galea Classe de 6ème
– Le mariage forcé de Molière (adaptation) Classe de 5ème
• 19h30 entracte
• 20h
– Absurde ? Pot-pourri de textes de Alejandro Jodorowsky et autres auteurs Classe de 4ème
– Le Dragon de Evgueni Schwartz (adaptation) Classe de 3ème .
Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Théâtre au collège
L’événement Conservatoire Théâtre au collège Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau