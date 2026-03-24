Conservatoire Théâtre au collège Trinity Church Pau

Conservatoire Théâtre au collège

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Les élèves de la Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) du collège Simin Palay de Lescar dévoilent leurs travaux e l’année. Entre montages, adaptations et textes variés, leurs explorations théâtrales offrent une belle diversité et sont pleines d’énergies.

Programme

• 18h30

– Après grand, c’est comment ? Extraits de Claudine Galea Classe de 6ème

– Le mariage forcé de Molière (adaptation) Classe de 5ème

• 19h30 entracte

• 20h

– Absurde ? Pot-pourri de textes de Alejandro Jodorowsky et autres auteurs Classe de 4ème

– Le Dragon de Evgueni Schwartz (adaptation) Classe de 3ème .

Trinity Church 6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

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English : Conservatoire Théâtre au collège

L’événement Conservatoire Théâtre au collège Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau