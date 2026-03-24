Conservatoire Théâtre aux jardins Kiosque du Parc Beaumont Pau
Conservatoire Théâtre aux jardins Kiosque du Parc Beaumont Pau mercredi 3 juin 2026.
Conservatoire Théâtre aux jardins
Kiosque du Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
A 15h & 17h
Les élèves du cycle 1 du Département Théâtre proposent une balade théâtrale en itinérance au parc, à partir de textes contemporains autour du lien à la nature et de l’histoire des jardins.
Un parcours sensible placé sous la thématique de la vue, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins .
En partenariat avec la direction Cadre de vie et nature en ville de la ville de Pau. .
Kiosque du Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Théâtre aux jardins
L’événement Conservatoire Théâtre aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau