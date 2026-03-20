Conservatoire Tous en scène Le Foirail Pau
Conservatoire Tous en scène Le Foirail Pau samedi 6 juin 2026.
Conservatoire Tous en scène
Le Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’apprentissage d’une pratique artistique et la visée de l’excellence passe obligatoirement par la rencontre avec son public et le partage
de la scène en collectif c’est l’objectif de Tous en scène ! . Un programme coloré et festif, qui reflète la diversité et la richesse
des ensembles instrumentaux et vocaux du Conservatoire.
Programme précisé à l’orée de la manifestation.
Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .
Le Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47
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English : Conservatoire Tous en scène
L’événement Conservatoire Tous en scène Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau