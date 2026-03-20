Conservatoire Tous en scène Le Foirail Pau

Conservatoire Tous en scène

Le Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’apprentissage d’une pratique artistique et la visée de l’excellence passe obligatoirement par la rencontre avec son public et le partage

de la scène en collectif c’est l’objectif de Tous en scène ! . Un programme coloré et festif, qui reflète la diversité et la richesse

des ensembles instrumentaux et vocaux du Conservatoire.

Programme précisé à l’orée de la manifestation.

Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .

Le Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 40 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conservatoire Tous en scène

L’événement Conservatoire Tous en scène Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau