CONSOLATIONS / Leïla and The Koalas Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / De 3,5 à 12€ / 1h / Réservation conseillée

Concert

Dans le cadre de la tournée Bretagne en scène(s).

Leïla and The Koalas est un groupe folk-pop d’influence _Americana._

Voix, piano, guitare, s’épousent autour de mélodies authentiques. Leurs chansons sont nourries d’amitié et de complicité, entre eux comme avec le public. La voix unique et chaleureuse de Leïla distingue l’univers singulier de leur musique puissante et sensible.

CONSOLATIONS est le nouveau concert de Leïla and The Koalas, où se rencontrent le récit intime de guérison et l’universalité d’une chanson. Cette rencontre se fait sur scène, en mêlant la voix chantée et parlée, les mélodies harmonisées de refrains entêtants à de longs instrumentaux introspectifs, au piano et à la guitare classique.

L’album CONSOLATIONS est sorti en 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T21:30:00.000+01:00

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36