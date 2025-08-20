Console Party Médiathèque Quimperlé

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Mercredi 20 août à 15h, venez jouer à la Switch à la médiathèque !

A partir de 7 ans, jouez à la Switch.

Une autre session a lieu à 16h15.

Sur inscription. Dès 7 ans. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

