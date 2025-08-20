Console Party Médiathèque Quimperlé
Console Party Médiathèque Quimperlé mercredi 20 août 2025.
Console Party
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Mercredi 20 août à 15h, venez jouer à la Switch à la médiathèque !
A partir de 7 ans, jouez à la Switch.
Une autre session a lieu à 16h15.
Sur inscription. Dès 7 ans. .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
