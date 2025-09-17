Consommer autrement : reprendre le pouvoir sur ses courses Maison de la Conversation Paris

Consommer autrement : reprendre le pouvoir sur ses courses Maison de la Conversation Paris mercredi 17 septembre 2025.

PikPik vous invite à un atelier collectif de 2h, pour apprendre ensemble à décrypter les étiquettes des produits, reconnaitre les bons et moins bon ingrédients, développer son esprit critique face aux stratégies marketing, mais aussi discuter de nos habitudes alimentaires, nos difficultés en cuisine, partager ses astuces, ses bons plans. Mises en situation, réflexions collectives et échanges conviviaux sont au programme !

Atelier PikPik : décrypter étiquettes, analyser ingrédients, développer esprit critique et partager astuces autour de l’alimentation.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T19:00:00+02:00_2025-09-17T22:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/consommer-autrement-reprendre-le-pouvoir-sur-ses-courses-tickets-1601155793079?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org