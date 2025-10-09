Consommer malin Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes

Consommer malin Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes Jeudi 9 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Atelier suivi d’une mise en pratique avec la fabrication d’emballages cadeaux réutilisables (furoshiki). Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T16:00:00.000+02:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Maison des Familles de l’Udaf 35 1 rue du Houx, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine