Consortium Local Market · Marché éphémère Consortium Local Market Dijon

Consortium Local Market · Marché éphémère Consortium Local Market Dijon dimanche 31 août 2025.

Consortium Local Market · Marché éphémère

Consortium Local Market 37 Rue de Longvic Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 16:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Pour célébrer la fin de l’été, rendez-vous au Consortium Local Market un marché éphémère dédié à l’édition et aux initiatives locales !

Le Consortium Museum s’est entouré d’acteurs locaux pour créer cet événement convivial, le temps d’une journée, pendant lequel vous pourrez vous procurer des livres, magazines, affiches et éditions bradés, des vinyles, des fleurs et des objets de seconde main. Des activités seront proposées toute la journée (visites, ateliers…) ; le tout accompagné d’un bar et d’un coin restauration.

Profitez-en pour explorer les cinq expositions en cours du Consortium Museum, en accès libre pendant tout l’événement.

Informations pratiques

• Dimanche 31 août 2025 de 10h à 16h

• Événement gratuit et sans réservation

• Événement en extérieur, dans la cour du Consortium Museum, 37 rue de Longvic, 21000 Dijon

• Accès aux expositions gratuit pendant l’événement

• Parking souterrain gratuit .

Consortium Local Market 37 Rue de Longvic Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 68 45 55 contact@consortiummuseum.com

English : Consortium Local Market · Marché éphémère

German : Consortium Local Market · Marché éphémère

Italiano :

Espanol :

L’événement Consortium Local Market · Marché éphémère Dijon a été mis à jour le 2025-08-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)