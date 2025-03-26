CONSTANCE – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CONSTANCE Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : CONSTANCEConstance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. »Durée : 1h15Public : conseillé à partir de 14 ansTexte : Constance et Pascal DuclermortierMise en scène : Eric ChantelauzeLumières : Gaël CimmaScénographie : Seymour LavalCostumes : Julia AllègreMusique : Romain Trouillet

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84