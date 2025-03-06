Constance en spectacle! Grand Kursaal Besançon
Constance en spectacle! Grand Kursaal Besançon samedi 7 mars 2026.
Constance en spectacle!
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon
2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Constance en spectacle !
J’ai longtemps cru que j’étais invincible.
Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.
Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.
Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Spectacle interdit au moins de 14 ans. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
