CONSTANCE INCONSTANCE Carcassonne

CONSTANCE INCONSTANCE
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 34 – 34 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:30:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !
J’ai longtemps cru que j’étais invincible.
Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.
Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.
Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Durée 1h15
Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Constance is back with her sixth funny and moving show. In it, she finely embodies characters of madcap humanity!
« For a long time, I thought I was invincible.
Until I got caught up in my emotions and my life.
And when everything exploded around and inside me, I had to relearn how to live.
Fortunately, my trusty pen and mischievous spirit never abandoned me
Running time: 1h15
Not recommended for children under 14.
German :
Constance kehrt mit ihrem sechsten Stück zurück, das witzig und erschütternd ist. Sie verkörpert darin mit viel Feingefühl Figuren von wahnsinniger Menschlichkeit!
« Ich habe lange geglaubt, dass ich unbesiegbar bin.
Bis ich mich in meinen Gefühlen und in meinem Leben verfangen habe.
Und als alles um mich herum und in meinem Inneren zerbrach, musste ich wieder lernen zu leben.
Zum Glück haben mich meine treue Feder und mein kleiner Witzgeist nie im Stich gelassen. »
Dauer: 1h15
Nicht empfohlen für Kinder unter 14 Jahren.
Italiano :
Constance torna con il suo sesto spettacolo, divertente e commovente. Ritrae con finezza personaggi di straordinaria umanità!
« Per molto tempo ho pensato di essere invincibile.
Finché non mi sono fatta prendere dalle mie emozioni e dalla mia vita.
E quando tutto è esploso intorno e dentro di me, ho dovuto imparare a vivere di nuovo.
Per fortuna, la mia fidata penna e il mio piccolo spirito malizioso non mi hanno mai abbandonato
Durata: 1 ora e 15 minuti
Sconsigliato ai minori di 14 anni.
Espanol :
Constance vuelve con su sexto espectáculo, divertido y conmovedor. Retrata con delicadeza personajes de extraordinaria humanidad
« Durante mucho tiempo me creí invencible.
Hasta que me dejé llevar por mis emociones y mi vida.
Y cuando todo explotó a mi alrededor y dentro de mí, tuve que aprender a vivir de nuevo.
Afortunadamente, mi fiel pluma y mi pequeño espíritu travieso nunca me abandonaron
Duración: 1 hora 15 minutos
No recomendada para menores de 14 años.
