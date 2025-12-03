Constant Smiles en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente Constant Smiles en concert !

POUR LES FANS DE Beach Fossils, Ulrika Spacek & Real Estate

CONSTANT SMILES

(dream pop folk · New York, USA · Felte Records)

Comme la flore qui s’ouvre la nuit et dont l’album tire son nom, Moonflowers, la 1ère sortie de Constant Smiles sur Felte, est le produit de processus de croissance lents, largement invisibles. Le groupe basé à New York a tracé sa propre voie, évoluant d’un ensemble d’idées conceptuelles vers quelque chose de plus accessible, chaque étape de leur parcours improbable conduisant à Moonflowers, un subtil chef-d’œuvre d’ambient pop.

Constant Smiles a été fondé en 2009 par Ben Jones. Il fut rejoint par différents collaborateurs au fil des versions du groupe, qui se manifestaient sous forme de paysages sonores bruyants, de chamber pop cinématographique, ou encore de synth-pop froide et adjacente à la cold wave. Le véritable déverrouillage du puzzle a été l’arrivée de la batteuse-chanteuse Nora Knight, qui a rejoint Jones et le bassiste de longue date Spike Currier fin 2022.

Cette stabilisation a modifié le son, la coloration émotionnelle et l’impact du groupe. Les morceaux sont devenus plus épurés et directs, bien que toujours aériens et oniriques.

Comme les meilleurs moments des albums fondateurs de Talk Talk ou Nick Drake, la majesté habitée d’Adrianne Lenker ou les excursions de Jim O’Rourke dans la chamber pop, Moonflowers atteint ses envolées dynamiques naturellement, presque de manière subliminale.

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

Fans de Beach Fossils, Ulrika Spacek & Real Estate, venez découvrir « Moonflowers », le nouvel album du trio New Yorkais Constant Smiles sorti sur Felte Records !

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 22h30

payant

De 13,91 à 17 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

