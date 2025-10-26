Constantin Nitsche La valse des Fleurs Collection Lambert Avignon
À la Collection Lambert, l’artiste allemand Constantin Nitsche présente sa première grande exposition monographique dans une institution publique.
English : Constantin Nitsche The Waltz of the Flowers
At the Collection Lambert, German artist Constantin Nitsche presents his first major monographic exhibition in a public institution.
German : Constantin Nitsche Der Blumenwalzer
In der Collection Lambert zeigt der deutsche Künstler Constantin Nitsche seine erste große monografische Ausstellung in einer öffentlichen Institution.
Italiano : Constantin Nitsche Il valzer dei fiori
Alla Collection Lambert, l’artista tedesco Constantin Nitsche presenta la sua prima grande mostra personale in un’istituzione pubblica.
Espanol : Constantin Nitsche El vals de las flores
En la Collection Lambert, el artista alemán Constantin Nitsche presenta su primera gran exposición individual en una institución pública.
