CONSTANTINOPLE ET ABLAYE CISSOKO, Le Rocher de Palmer, Cenon

CONSTANTINOPLE ET ABLAYE CISSOKO Mardi 10 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 23€ | Tarif PMR/PSH : 23€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00

Depuis 25 ans, Constantinople jette des ponts entre les continents. En formation resserrée, le joueur de setâr Kiya Tabassian et le percussionniste Patrick Graham, deux piliers de l’ensemble musical basé à Montréal, invitent de nouveau Ablaye Cissoko, joueur de kora et lui-même infatigable passeur. En trois albums et un peu plus de 10 ans, le trio s’est forgé un langage unique, d’une éclatante contemporanéité. Le vif luth iranien à trois cordes, les percussions élégantes, la kora aux harmonies célestes, les voix inspirantes, se répondent, limpides. L’estuaire qui sert de titre au nouvel album de ces trois esprits voyageurs, symbolise cette communion. Il est le lieu où se mêlent les eaux, douce et salée, où naissent les contes et où convergent les chants des poètes.

Dernier album : Estuaire, 2026, Ma Case

Line up

Ablaye Cissoko : kora, voix – Kiya Tabassian : setâr, voix – Patrick Graham : percussions

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/constantinople-et-ablaye-cissoko-10112026-1930 »}]

La musique pour tout bagage et la rencontre comme force motrice, l’ensemble Constantinople retrouve l’immense joueur de kora Ablaye Cissoko pour une nouvelle invitation au voyage. Canada Musiques du monde