Constell’Arzon

Site d’observation des étoiles de Nolhac Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-09 2026-09-04

Laissez-vous transporter par les légendes des Gorges de l’Arzon et les secrets de la voûte céleste, confortablement installés sur des fauteuils d’observation prévus à cet effet.

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Site d’observation des étoiles de Nolhac Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Let yourself be transported by the legends of the Gorges de l’Arzon and the secrets of the celestial vault, comfortably seated in the observation chairs provided.

L’événement Constell’Arzon Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay