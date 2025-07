CONSTELLATION ELECTRO CHAMBER MUSIC Sainte-Croix-Vallée-Française

Musiques & Littérature / Musiques du XIème au XXIèmes siècles / Electro chamber music

Rendez-vous au Four à Pain lundi 14 juillet, à 19h, pour le concert « Constellation ».

Musiques & Littérature / Musiques du XIème au XXIèmes siècles / Electro chamber music.

Frédérique Bousquet, Euphone

Cyril Cambon, Percussion

Stéphane Coutable, Basson augmenté

Une réalisation d’INVENTOR Nouvelles Lutheries. Production STOLON ARTS & SCIENCE .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie embrinsdufourapain@gmail.com

English :

Music & Literature / Music from the 11th to the 21st centuries / Electro chamber music

German :

Musik & Literatur / Musik des 11. bis 21. Jahrhunderts / Electro chamber music

Italiano :

Musica e letteratura / Musica dall’XI al XXI secolo / Musica da camera elettronica

Espanol :

Música y Literatura / Música de los siglos XI al XXI / Música de cámara eléctrica

