CONSTELLATIONS · Bruno Angelini Quartet (Jazz), Théâtre de Privas, Privas

CONSTELLATIONS · Bruno Angelini Quartet (Jazz) Vendredi 18 septembre, 18h00 Théâtre de Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Bruno Angelini est un pianiste singulier, avec un univers artistique profondément personnel en tant que compositeur et interprète. Ancré dans les traditions du jazz et de la musique contemporaine, il se distingue par son inventivité au piano et aux claviers, explorant sans relâche les limites sonores de ses instruments.

Dans ce nouveau projet, Bruno Angelini s’attache à créer un espace ouvert, une sorte de constellation rassemblant des influences comme le hip-hop, la musique contemporaine, l’électronique et le jazz. Cet espace, pensé comme un terrain d’exploration musicale, est conçu pour évoluer et trouver son équilibre au fil des concerts. C’est une démarche collective portée par un groupe composé de quatre personnalités marquantes, à la fois distinctes et parfaitement complémentaires.

Sortie de Résidence – Entrée libre

Théâtre de Privas Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475646200 http://www.theatredeprivas.com Le Théâtre de Privas appartient à l’histoire de la ville depuis la décision prise en juillet 1963 par Monsieur Chaix (maire) et le Conseil municipal de créer un établissement culturel d’envergure nationale dans la ville préfecture de l’Ardèche. Après l’adoption en 1964 du projet architectural conçu par Monsieur Bancilhon (architecte) les travaux commencent en mars 1967. La première saison du Théâtre de Privas qui est doté d’une salle de 800 places, d’une galerie d’expositions et d’espaces annexes s’ouvre en octobre 1970. Aujourd’hui, 47 ans après le démarrage de sa première saison, le Théâtre de Privas, scène conventionnée « Art en territoire », et sa galerie d’exposition comptent au total près de 36 000 spectateurs (à Privas et en décentralisation dans les communes de l’Ardèche). S’agissant de l’avenir, des travaux de restructuration (salle, espace scénique, hall et chauffage) financés par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche sont prévus pour 2019. Le Théâtre de Privas vivra alors deux saisons hors les murs avant de faire peau neuve et de rouvrir ses portes au public ardéchois. Arriver à Privas par la route: Autoroute A7, sortie « Loriol », puis suivre « Privas ». Par le train et le bus TER : Gare Valence ville ou Valence TGV, puis correspondance en car TER (SNCF). Coordonnées GPS du Théâtre Latitude : 44.7331621 / Longitude : 4.5970012

Bruno Angelini est un pianiste singulier, avec un univers artistique profondément personnel en tant que compositeur et interprète. Ancré dans les traditions du jazz et de la musique contemporaine, il…

©Jérôme Prébois