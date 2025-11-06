Constellations Théâtre d’Auxerre Auxerre

Devant vous comme au stade, à l’atelier ou sur scène, la couleur se déploie, se déplace, se mélange, surgit par surprise, épate, plonge, court, s’arrête puis s’élance à nouveau et nous rassemble pour fêter les 120 années de lumières et de jeux de trois lettres éclatantes A.J.A. Pour découvrir cette communion de talents inspirés, rayonnants comme des astres, rendez-vous au firmament ! Sous la direction d’Aurélien Domergue, les professeur·e·s Corinne Bretel-Gaudry, Frédérique. Danse, Kyllian Moyson, Mathilde Patout et les élèves de l’École des Beaux-Arts vous emmènent en voyage… .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

