CONSTELLATIONS Cans et Cévennes

CONSTELLATIONS

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Gisèle Massini, thérapeute, vous propose un atelier de constellations familiales, systémiques et rituelles, sur le thème du cœur.

Que vous soyez constellant ou représentant, cette expérience unique vous permettra de mieux vous comprendre et de renforcer vos relations. Tous les profils sont les bienvenus !

Tarif en conscience à partir de 60€

Inscription indispensable

Le 10 janvier à La Ronceraie, à partir de 9h, Gisèle Massini, thérapeute, vous propose un atelier de constellations familiales, systémiques et rituelles.

Découvrez la puissance des liens, participez à l’atelier de constellations rituelles et libérez votre potentiel.

En cette nouvelle année nous prendrons soin de nos cœurs !

Que vous soyez constellant ou représentant, cette expérience unique vous permettra de mieux vous comprendre et de renforcer vos relations. Tous les profils sont les bienvenus !

Prêt(e) à explorer vos racines et à vous libérer des schémas répétitifs aliénants ?

Cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire.

Que vous souhaitiez consteller ou simplement vivre l’expérience en tant que représentant, vous contribuerez à un processus de guérison collectif.

Ensemble, créons un espace bienveillant pour explorer, comprendre et grandir.

Tarif en conscience à partir de 60€

Inscription indispensable 06 03 47 07 79

Amenez votre repas à partager et goûter, les tisanes sont fournies

Dorénavant pour éviter les désistements de dernière minute qui compromettraient le bon déroulement des ateliers et garantir un nombre suffisant de participants, je vais, comme pratiqué ailleurs, demander des arrhes pour confirmer les inscriptions.

Pour cela, merci de m’appeler ou d’envoyer un messagepour que je vous donne la procédure.

Merci de votre compréhension. .

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

Therapist Gisèle Massini offers a family, systemic and ritual constellation workshop on the theme of the heart.

Whether you’re a constellant or a representative, this unique experience will help you better understand yourself and strengthen your relationships. All profiles welcome!

Consciousness rate from 60?

Registration essential

