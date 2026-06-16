Escurolles

Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Vivez les coulisses de la création musicale ! L’ensemble Constellations Éphémères ouvre sa répétition au public dans l’église romane Saint-Cyr et Sainte-Julitte d’Escurolles.

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Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 35 30 44 francois.monnet1@gmail.com

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English :

Get a behind-the-scenes look at the music-making process! The Constellations %C9ph%E9m%E8res ensemble is opening its rehearsal to the public at the Romanesque church of Saint-Cyr and Sainte-Julitte in Escurolles.

L’événement Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique Escurolles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule