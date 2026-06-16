Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique Escurolles
Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique Escurolles mercredi 8 juillet 2026.
Escurolles
Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Vivez les coulisses de la création musicale ! L’ensemble Constellations Éphémères ouvre sa répétition au public dans l’église romane Saint-Cyr et Sainte-Julitte d’Escurolles.
.
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 35 30 44 francois.monnet1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get a behind-the-scenes look at the music-making process! The Constellations %C9ph%E9m%E8res ensemble is opening its rehearsal to the public at the Romanesque church of Saint-Cyr and Sainte-Julitte in Escurolles.
L’événement Constellations Éphémères Concert vocal · Répétition publique Escurolles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Escurolles (Allier)
- Grande Course de Caisses à Savon Escurolles 13 septembre 2026