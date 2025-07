« Constellations Ephémères » dans le cadre des » Rencontres d’Arronnes » Église Saint-Léger Arronnes

« Constellations Ephémères » dans le cadre des » Rencontres d’Arronnes » Église Saint-Léger Arronnes vendredi 18 juillet 2025.

« Constellations Ephémères » dans le cadre des » Rencontres d’Arronnes »

Église Saint-Léger Le Bourg Arronnes Allier

Début : Vendredi 2025-07-18 21:30:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

2025-07-18

Concert chants et musiques en l’église Saint-Léger d’Arronnes par l’ensemble musical international les « Constellations Éphémères » suivis d’un bal sous la halle.

Église Saint-Léger Le Bourg Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 04 24 emmanuellefayet03@gmail.com

English :

Concert of songs and music in the Saint-Léger church in Arronnes by the international musical ensemble « Constellations Éphémères », followed by a dance under the covered market.

German :

Gesangs- und Musikkonzert in der Kirche Saint-Léger d’Arronnes mit dem internationalen Musikensemble « Les Constellations Éphémères » und anschließendem Tanz in der Markthalle.

Italiano :

Concerto di canti e musica nella chiesa Saint-Léger di Arronnes da parte dell’ensemble musicale internazionale « Constellations Éphémères », seguito da un ballo sotto il mercato coperto.

Espanol :

Concierto de canciones y música en la iglesia Saint-Léger de Arronnes a cargo del conjunto musical internacional « Constellations Éphémères », seguido de un baile bajo el mercado cubierto.

