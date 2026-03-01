Constellations familiale Le Papillon Nyons

Constellations familiale

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Date :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La constellation familiale est une méthode thérapeutique qui explore les mémoires familiales pour libérer les schémas répétitifs, apaiser les émotions et rétablir l’harmonie et l’amour dans l’histoire familiale.

.

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

English :

Family constellation is a therapeutic method that explores family memories to release repetitive patterns, soothe emotions and restore harmony and love to family history.

L’événement Constellations familiale Nyons a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale