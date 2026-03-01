Constellations familiale Le Papillon Nyons
Constellations familiale Le Papillon Nyons samedi 21 mars 2026.
Constellations familiale
Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
La constellation familiale est une méthode thérapeutique qui explore les mémoires familiales pour libérer les schémas répétitifs, apaiser les émotions et rétablir l’harmonie et l’amour dans l’histoire familiale.
Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com
English :
Family constellation is a therapeutic method that explores family memories to release repetitive patterns, soothe emotions and restore harmony and love to family history.
